وقال مصدر مغربي في القطاع طلب عدم ذكر اسمه إن من المرجح أن تعزز منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد فرص إمبراير للفوز بجزء من مناقصة لشراء طائرات طرحتها الخطوط الجوية الملكية المغربية في الآونة الأخيرة، بحسب وكالة رويترز.

وقال عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية المغربية في افتتاح معرض مراكش حيث أبرمت صفقة إمبراير إن الشركة تعتزم زيادة أسطولها من الطائرات بأربعة أمثال إلى 200 خلال السنوات الأربعة عشرة المقبلة لتعزيز وضعها كناقل جوي يربط أفريقيا بأوروبا والأميركتين.

ووقعت شركة سافران لتصنيع محركات الطائرات اتفاقا مع الحكومة المغربية لبناء مركز للصيانة والإصلاح والتجديد بقيمة 130 مليون يورو (141.14 مليون دولار).

وشجعت الحكومة المغربية الاستثمار في القطاع الجوي بالبلاد في السنوات القليلة الماضية على أمل أن يضاهي نجاحها في مجال صناعة السيارات بتأسيس مراكز تختصر سلاسل الإمداد وتتبادل الخبرات.

وفي البلاد 147 مصنعا لقطع غيار الطائرات مثل مكونات محركات عالية التقنية. وحققت صادراتها في الإجمال 2.2 مليار دولار العام الماضي وساهمت في تزويد عمليات التصنيع العالمية بما شمل بوينغ وإيرباص.