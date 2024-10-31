تحركات الأسهم

بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوياته في نحو شهرين.

وانخفض المؤشر 2.72 بالمئة على أساس شهري ومن المتوقع أن ينخفض ​​للشهر الثاني على التوالي ويسجل أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر 2023.

وسجل المؤشر أكبر انخفاض شهري هذا العام في أبريل عند 1.5 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 1.1 بالمئة وشكلت أكبر ضغط على المؤشر.

وأظهرت نتائج شركتي ميتا ومايكروسوفت أن شركات التكنولوجيا الكبرى تكثف استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن احتمال عدم جني عوائد سريعة وكبيرة أقلق المستثمرين.

وخسر سهم شركة توتال إنرجيز 1.7 بالمئة بعد أن وصل صافي الدخل المعدل لشركة النفط الفرنسية في الربع الثالث إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وهبط سهم "بي.إن.بي باريبا" بنسبة 6.5 بالمئة بعد أن أعلن البنك عن نتائجه في الربع الثالث.

وارتفع سهم شركة شل 1.1 بالمئة بعد أن وصلت الأرباح الفصلية للشركة إلى ستة مليارات دولار وهو ما يفوق التوقعات.