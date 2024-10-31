وتم توقيع الاتفاقية في احتفالية أقيمت اليوم على مسرح مؤسسة البترول الكويتية ومثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وعن مؤسسة النفط الكورية الرئيس التنفيذي الدكتور دونغ سب كيم بحضور كبار المسؤولين وممثلين من وزارة الخارجية وسفير كوريا الجنوبية لدى البلاد تشونغ سوكبارك.

وأعرب الشيخ نواف الصباح في كلمته خلال الاحتفالية عن اعتزازه بالعلاقة التاريخية التي تربط مؤسسة البترول الكويتية بمؤسسة النفط الوطنية الكورية واصفا إياها بأنها "علاقة استراتيجية" على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

من جانبه، قال العضو المنتدب للتسويق العالمي الشيخ خالد أحمد الصباح إن الاتفاقية تعزز سلسلة إمدادات مؤسسة البترول الكويتية وقدرتها على الاستجابة السريعة للطلب في الأسواق، لا سيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية.

وقال إن هذه الاتفاقية تجسد أهداف استراتيجية المؤسسة الخاصة بالتخزين الاستراتيجي بالقرب من الأسواق الحيوية مما يضمن توافر النفط الكويتي في السوق الكورية وبقية القارة الآسيوية.

يذكر أن التعاون في مجال الطاقة بين الكويت وكوريا الجنوبية بدأ عام 1964 ويشكل الركيزة الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين حيث تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية من حيث صادرات النفط الخام الكويتي، بحسب وكالة أنباء الكويت الرسمية.