وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على حسابه بمنصة "إكس": "ناقشت مع لاري فينك المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك، تطوير البنية التحتية الأساسية لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع".

وأضاف: "فخورون بالعمل مع بلاك روك في هذا الإطار بما يسهم في الوصول العادل للذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى تعميق شراكتنا من خلال الاستثمار في البنية الأساسية العالمية للذكاء الاصطناعي، ومبادرات الاستثمار الأخرى في تكنولوجيا المستقبل".

ويواصل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لقاءاته المهمة مع قادة شركات التكنولوجيا العملاقة ضمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للمساهمة في تطوير الحلول التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي من أجل حياة أفضل للبشر.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه الرسمي على إنستغرام، مطلع أكتوبر الجاري، إنه اجتمع مع مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، حيث جمعتهم "نقاشات مثمرة بشأن تشكيل مستقبل أفضل باستخدام التكنولوجيا".

وأضاف آنذاك: "تهانينا لشركة Meta على إصدار 3.2 Llama، إطلاق3S Quest، وعرض Orion - إنها خطوات تدفع بنا نحو عالم ذكي ومتكامل".