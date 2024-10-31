وبحسب بيان الشركة، الخميس، سجّلت الإيرادات نموّاً كبيراً بنسبة 56 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 19 مليار درهم (5.17 مليارات دولار)، في حين حقّقت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 3.1 مليار درهم، مع هامش ربح بنسبة 16.5 بالمئة.

كما ارتفع صافي أرباح مجموعة "بيورهيلث القابضة" بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.4 مليار درهم، حيث يعكس هذا النموّ الأداء القوي للمجموعة عبر القطاعات الرئيسية، مدعومة بشبكة المستشفيات والاستحواذات الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية للمرضى ضمن قطاع المستشفيات، حيث يساهم هذا الطلب بالنسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات التي وصلت إلى 14.6 مليار درهم، إلى جانب الأثر الإيجابي للتوسعات الأخيرة في محفظة المجموعة.

كما سجّل قطاع المستشفيات زيادة في الإيرادات بنسبة 87 بالمئة على أساس سنوي، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتي شملت كلّا من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أكبر المستشفيات في دولة الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة و"سيركل هيلث جروب"، إضافة إلى دمج المركز الوطني لإعادة التأهيل، أكبر مركز لإعادة التأهيل وعلاج الإدمان في دولة الإمارات، ومستشفى الفجيرة، المستشفى الرائد في مجال الرعاية في مدينة الفجيرة.

وشهدت أصول المجموعة زيادة في عدد مراجعات المرضى بنسبة 66 بالمئة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة؛ حيث ارتفع إجمالي المراجعات في العيادات الخارجية بنسبة 70 بالمئة والعيادات الداخلية بنسبة 105 بالمئة، وأقسام الطوارئ بنسبة 34 بالمئة، وبالتوازي مع هذا النموّ الهائل، توسعت القدرة الاستيعابية فيها لتصل إلى حوالي 4.800 سرير، بزيادة نسبتها 82 بالمئة.

ومن جهة أخرى، سجّل قطاع التأمين زيادة في الإيرادات بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي وصولاً إلى 5.1 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بزيادة نسبتها 21 بالمئة على أساس سنوي وصولاً إلى 5.5 مليار درهم في أقساط التأمين المكتتبة.

كما ساهم تحسين عروض القيمة في دعم هذا النموّ، مما أتاح الاحتفاظ بالحسابات الرئيسية مع أقساط أعلى، إلى جانب زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في إجمالي عدد المشتركين النشطين في القطاع بواقع 3.1 مليون مشترك خلال الفترة نفسها.