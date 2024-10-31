وأعلنت الشركة في نتائجها الفصلية أن إيراداتها بلغت 40.59 مليار دولار، بأكثر قليلا من التوقعات البالغة 40.29 مليار دولار.

وقالت الشركة إن صافي الدخل قد ارتفع بنسبة 35 بالمئة، ليصل إلى 15.7 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار قبل عام، وهو ما يمثل أقل معدل لنمو الدخل الصافي منذ الربع الثاني لعام 2023.

وارتفعت مبيعات "ميتا" في الربع الثالث بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي.

كما زادت شركة "ميتا" توقعاتها للنفقات خلال السنة المالية 2024 إلى ما بين 38 مليار دولار و 40 مليار دولار، ارتفاعًا من 37 مليار دولار إلى 40 مليار دولار سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة إنها تتوقع أن تستمر النفقات الرأسمالية في النمو بشكل كبير في عام 2025 بسبب تسارع نفقات البنية التحتية.

ومنذ بداية العام، ارتفع سهم شركة "ميتا" بنسبة 70.9 بالمئة، ليصل إلى مستوى 591.80 دولار، إلا أنه تراجع في تداولات ما بعد الجلسة بشكل طفيف.

وأشار مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى الاستثمارات الضخمة للشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي تقدر بمليارات الدولارات، وتشتري بها ميتا وحدات معالجة الرسوميات الشهيرة من إنفيديا، باعتبارها تساعد في تحسين أعمال الإعلانات عبر الإنترنت.

وتعمل الشركة على تحسين وبناء المزيد من مراكز البيانات للمساعدة في توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لاستراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي.