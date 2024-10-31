وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن سبب زيادة الأرباح هو تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، إذ ارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط 80 مليون ريال، ولقطاع الخدمات اللوجستية 76 مليون ريال، ولقطاع نقل الكيماويات 72 مليون ريال خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وأضاف البيان أن الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ارتفعت أيضا 91 مليون ريال خلال الفترة ذاتها.

وبلغ الربح الصافي لـ "البحري" في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.695 مليار ريال مقابل 1.212 مليار ريال قبل عام.