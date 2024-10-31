وهوى المؤشر نيكي 0.5 بالمئة ليغلق عند 39081.25 نقطة. واقتفى المؤشر أثر تراجع الأسهم الأميركية خلال الليل وفتح أيضا على تراجع نسبته 0.25 بالمئة.

وتراجع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة بعد إعلان بنك اليابان عن أحدث قرار للسياسة النقدية. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 2695.51 نقطة.

وأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض الخميس وأشار إلى ضرورة مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي.

وقال تاكاماسا ايكيدا مدير المحافظ الاستثمارية لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول "باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد انتهاء أثر الحدث الكبير".

وأضاف "المؤشر نيكي وصل لمستوى مبالغ فيه قليلا بعد صعود شهده مؤخرا. قرار بنك اليابان جاء متسقا مع التوقعات لكنه حفز عمليات بيع مكثفة".

وارتفع نيكي إلى أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين أمس الأربعاء.

وبعد بلوغ نيكي ذروة في يوليو، ظل رهينة تقلبات الين المدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وصعود الدولار.

وارتفع المؤشر بأكثر من 17 بالمئة هذا العام.

وأثرت حالة الغموص السياسي التي تكتنف اليابان هذا الأسبوع على الأسواق في البلاد بعد أن خسر الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الديمقراطي الحر أغلبيته البرلمانية في انتخابات جرت مطلع الأسبوع.

وهبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.21 بالمئة لتشكل الضغط الأكبر على مؤشر نيكي في جلسة اليوم.

وهبط سهم كيوسيرا 10.42 بالمئة بعد أن خفضت الشركة المصنعة للهواتف الذكية توقعات أرباحها التشغيلية للعام المالي 2025.

وقفز سهم أدفانتست، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، 6.43 بالمئة بعد رفعها توقعات الأرباح لكن تقلصت مكاسبه الأولية بسبب عمليات جني الأرباح.