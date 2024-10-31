وقالت الشركة في بيان إلى سوق أبوظبي المالي، الخميس، إن إيرادات "ألف" للتعليم بلغت 551 مليون درهم (نحو 150 مليون دولار) خلال 9 أشهر، بزيادة سنوية قدرها 2.5 بالمئة.

وبلغت أرباح الشركة المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بحسب البيان، 395 مليون درهم، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 5.8 بالمئة، وذلك في 9 أشهر.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفعت إيرادات "ألف" للتعليم بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الشركة المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك 136 مليون درهم، بزيادة 9.6 بالمئة على أساس سنوي.

ووافق مجلس الإدارة على صرف توزيعات الأرباح المرحلية والبالغة 204 مليون درهم، والتي دم دفعها خلال الربع الثالث من العام 2024 لجميع المساهمين، عن فترة النصف الأول من العام الجاري.

كما ذكرت الشركة في بيانها أنها وقعت أول عقد لها في المملكة العربية السعودية "بما يمثل إنجازا كبيرا في استراتيجية النمو الخاصة بالشركة"، بحسب البيان.