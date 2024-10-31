سجلت أدنوك للتوزيع أعلى أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في تاريخها لفترة التسعة أشهر، حيث بلغت 2.9 مليار درهم "حوالي 790 مليون دولار"، بينما بلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 2.65 مليار درهم "721 مليون دولار"، مما يعكس زيادة بنسبة 5.9 بالمئة و11.6 بالمئة على التوالي مقارنة بالعام الماضي.

كما حققت الشركة صافي أرباح قدره 1.84 مليار درهم (حوالي 501 مليون دولار)، وبلغ التدفق النقدي الحر للشركة في هذه الفترة 1.97 مليار درهم "537 مليون دولار".

وحافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.56 مرة، كما في 30 سبتمبر 2024.

ويعزز هذا الوضع المالي قدرة الشركة على مواصلة النمو وتوزيع أرباح مجزية على المساهمين، فيما تعود هذه النتائج المتميزة إلى الأداء القوي في قطاع التجزئة والقطاع التجاري، بما في ذلك تسجيل أعلى نسبة مبيعات كميات وقود في تاريخ الشركة خلال فترة التسعة أشهر، بالإضافة إلى المساهمات القوية من قطاع التجزئة لغير الوقود والتحسينات في كفاءة التكاليف.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بتحقيق وفورات كبيرة في النفقات التشغيلية على أساس مماثل، حيث بلغت 48 مليون درهم "13 مليون دولار" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

ومن المتوقع أن تصل هذه الوفورات إلى 184 مليون درهم "50 مليون دولار" بين عامي 2024 و2028.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع :"إن الأداء المالي القوي لأدنوك للتوزيع يعكس الأسس القوية التي ترتكز عليها الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها ، حققنا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تقدماً ملحوظًاً في توسيع شبكتنا المحلية وزيادة حصتنا في السوق، إضافة إلى تحقيق عوائد متزايدة من توسعنا الدولي ".

وأضاف : " نهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والابتكار في جميع مراحل سلسلة القيمة، مما سيساهم في تحقيق وفورات كبيرة في النفقات التشغيلية وتحسين تجربة العملاء الرائدة في القطاع".

وتم في أكتوبر 2024، توزيع أرباح النصف الأول من العام بقيمة 1.285 مليار درهم “350 مليون دولار”، وذلك وفقًا للسياسة الخمسية المعتمدة لتوزيعات الأرباح التي تنص على توزيع أرباح سنوية تبلغ 2.57 مليار درهم “700 مليون دولار”، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم، أو ما لا يقل عن 75 بالمئة من صافي الأرباح، أيهما أعلى، مما يُتيح رؤية واضحة طويلة الأجل لتوزيعات أرباح المساهمين.

ومن المقرر دفع أرباح النصف الثاني لعام 2024 في أبريل 2025، وذلك رهناً بتقدير مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

وتجاوزت مبيعات كميات الوقود للشركة 11 مليار لتر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلة زيادة بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بفضل توسع الشبكة والنمو الاقتصادي وارتفاع مساهمات عمليات الشركة في الأسواق الدولية.

كما شهدت معاملات البيع بالتجزئة لغير الوقود نمواً بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، مع زيادة بلغت 10.3 بالمئة خلال الربع الثالث وحده.

وارتفع معدل التحويل من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة ليصل إلى 25.5 بالمئة خلال هذه الفترة - أعلى مستوى لهذه الفترة منذ خمس سنوات، بينما بلغ 25.9 بالمئة في الربع الثالث.

ومن المبادرات الرئيسية لتعزيز النمو، توسع الشركة في تقديم الأغذية والمشروبات، وتحسين خدمات العناية بالسيارات، واستغلال العقارات بشكل إستراتيجي لتعزيز مكانة الشركة في السوق.

وحافظت “أدنوك فويجر” على مكانتها الرائدة باعتبارها العلامة التجارية الأولى لزيوت التشحيم في دولة الإمارات من حيث الحصة السوقية، وهي متاحة الآن في 43 دولة، مقارنة بـ 34 دولة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وأضافت أدنوك للتوزيع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أكثر من 60 مستأجراً تجارياً إلى شبكتها، وشمل ذلك افتتاح متاجر ومطاعم جديدة إلى جانب خدمات العناية بالسيارات، مع خطط لإضافة 20 مستأجراً آخر قبل نهاية العام.

وتهدف الشركة إلى مضاعفة عدد الوحدات العقارية المؤجرة للعلامات التجارية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، سواء الإقليمية أو العالمية، بحلول نهاية 2025.

كما أضافت الشركة 19 محطة خدمة جديدة خلال هذه الفترة، ليصل العدد الإجمالي إلى 855 محطة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، متجاوزة هدفها للعام المتمثل في إضافة ما يتراوح بين 15 إلى 20 محطة قبل الموعد المحدد.

ومن بين هذه المحطات، تم افتتاح 8 محطات خدمة في دبي خلال الربع الثالث، مخصصة لخدمة الشاحنات بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وارتفع بحلول 30 سبتمبر 2024، عدد نقاط الشحن السريعة والفائقة السرعة في شبكة أدنوك للتوزيع في الإمارات إلى 112 نقطة، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في نهاية عام 2023 الذي كان 53 نقطة شحن.

وتخطط الشركة لزيادة العدد إلى ما بين 150 و200 نقطة شحن بحلول نهاية العام الجاري ، فيما تواصل أدنوك للتوزيع تحديث وتحسين تنافسية أعمالها ومواكبتها للمستقبل من خلال أكثر من 20 مشروعًا يركز على الذكاء الاصطناعي، حيث يتم دمج هذه التقنيات المتقدمة في مختلف قطاعات العمل.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وزيادة النمو، ورفع الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تقديم تجربة متميزة للعملاء.. وتعتمد إستراتيجية أدنوك للتوزيع على قاعدة مالية قوية وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة.

ولتعزيز النمو، قامت الشركة بتخصيص ما بين 250 و300 مليون دولار للنفقات الرأسمالية لعام 2024، حيث سيتم تخصيص 70 بالمئة من هذا المبلغ للمبادرات التي تركز على النمو. منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2017.

وحققت أدنوك للتوزيع عوائد مالية مجزية للمساهمين من خلال زيادة قيمتها السوقية وتوزيع أرباح مستدامة، إذ وزعت حتى الآن حوالي 4.4 مليار دولار، فيما تتمتع أدنوك للتوزيع بمركز مثالي لقيادة مرحلة جديدة من النمو الإستراتيجي المتسارع ، استناداً إلى أدائها المالي القوي ونتائجها التشغيلية المتميزة خلال الأشهر التسعة الماضية .