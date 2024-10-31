وأرجعت الشركة السبب إلى مقاطعة المستهلكين بالمنطقة للعلامات التجارية الأميركية احتجاجا على الدعم الأميركي لإسرائيل.

وفي بيان، الأربعاء، قالت الشركة التي تشغل علامات تجارية من بينها "كنتاكي" و"كرسبي كريم" و"بيتزا هت" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقازاخستان، إنها حققت صافي ربح عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 37.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.

وبلغت إيرادات أمريكانا للأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 1.61 مليار دولار، بانخفاض 15.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن "الوضع الجيوسياسي الإقليمي الراهن والتباطؤ في الطلب الاستهلاكي" أثر على نمو إيراداتها.

وأمريكانا مدرجة في السعودية وأبوظبي، حيث انخفضت أسهمها 24 بالمئة هذا العام.

واستهدفت حملات مقاطعة في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة العام الماضي العلامات التجارية الأميركية احتجاجا على الدعم الأميركي للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة هجومها المستمر على غزة ولبنان والضفة الغربية.

وقالت مصادر لرويترز في مارس إن المقاطعة أثرت على مجموعة الشايع الخليجية العملاقة للبيع بالتجزئة والتي تدير ستاربكس في المنطقة مما حمل الشركة على شطب أكثر من ألفي وظيفة.

وقالت ستاربكس في يناير إن التصعيد في غزة ألحقت ضررا بأعمالها في المنطقة وجعلتها غير قادرة على تحقيق توقعات السوق المتعلقة بنتائج الربع الأول.

كما واجهت العلامات التجارية للمشروبات الغازية الأميركية، التي ينظر إليها البعض باعتبارها رموزا للولايات المتحدة، تحديات في العام الماضي مع هبوط مبيعات كوكاكولا في مصر وتوقف النمو الإقليمي السريع لمنافستها بيبسي.