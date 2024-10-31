تحركات الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2786.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:54 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقفزت الأسعار بستة في المئة خلال الشهر الجاري.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2797.80 دولار.

ودخلت الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر مرحلتها النهائية الحاسمة، وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام التنافس بين الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

ويترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

كما يترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف الذي سيصدر غدا الجمعة.

ووفقا لأداة فيد ووتش، يتوقع المتداولون بنسبة 96 بالمئة أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وعادة ما ينظر للسبائك على أنها استثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 33.68 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1008.68 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1141.00 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب شهرية.