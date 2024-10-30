وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.3 بالمئة وفي طريقه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام. وكان المؤشر سجل أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر خلال الجلسة.

وهبط قطاع التكنولوجيا، الذي يضم شركات تصنيع الرقائق، أكثر من اثنين بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية (كابجيميني) ستة بالمئة بعد تقليص توقعاتها للإيرادات في 2024 لثاني مرة هذا العام.

وأنهى قطاع الموارد الأساسية سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات متأثرا بفقد سهم شركة (أنغلو أمريكان) أربعة بالمئة بعد قول رئيس شركة بي.إتش.بي إن الشركة عدلت عن الاستحواذ على شركة التعدين البريطانية.