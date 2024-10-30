وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين هبطت بواقع 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 210.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2021. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة المخزونات 600 ألف برميل.

وارتفعت إمدادات البنزين، وهي مؤشر على حجم الطلب، إلى 9.2 مليون برميل يوميا من 8.8 مليون يوميا قبل ذلك بأسبوع، مسجلة أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر.

وعززت العقود الأميركية الآجلة للبنزين مكاسبها بعد صدور البيانات، بينما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخامي غرب تكساس الوسيط الأميركي وبرنت.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام هبطت 515 ألف برميل إلى 425.5 مليون في الأسبوع مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعها 2.3 مليون.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 681 ألف برميل في الأسبوع.

وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 605 آلاف برميل يوميا إلى 1.7 مليون، وذلك بعد ارتفاع الصادرات 149 ألف برميل يوميا إلى 4.3 مليون.

وهبطت واردات النفط الخام من السعودية في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2021 لتسجل 13 ألف برميل يوميا فقط هبوطا من 150 ألفا على أساس أسبوعي. وانخفضت جميع واردات النفط من كندا والعراق وكولومبيا والبرازيل خلال الأسبوع.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 31 ألف برميل يوميا، بينما هبطت معدلات تشغيل المصافي 0.4 بالمئة في الأسبوع إلى 89.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات الإدارة تقلص مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة مليون برميل في الأسبوع إلى 112.9 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.6 مليون.