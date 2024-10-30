تحركات الأسعار

بحلول الساعة 13:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2777 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2789.73 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2789.20 دولار.

ودخلت حملة الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر مرحلتها النهائية، وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وقفز الذهب 35 بالمئة هذا العام وفي مساره لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 1979.

وعادة ما يكون الذهب أداة تحوط خلال حالات عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وأدى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز مكاسب الذهب.

ومن المتوقع أن يخفض واضعو السياسات في البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة في الأسبوع المقبل.

وتركز الأسواق أيضا على بيانات الوظائف ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والمقرر صدورها غدا الخميس ويوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ونزل البلاديوم أكثر من خمسة بالمئة إلى 1148.75 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 10 أشهر أمس.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 33.71 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1014.62 دولار.