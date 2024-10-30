وأشار مجلس الذهب العالمي في تقريره، الأربعاء، إلى أن الطلب على المعدن النفيس بلغ 1313 طنا، مدعوما بتدفقات استثمارية أقوى من الدول الغربية.

وقال المجلس إن زيادة الطلب على المعدن الأصفر جاءت على الرغم من تسجيل أسعاره قمما تاريخية خلال الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، صعدت أسعار الذهب 29 بالمئة مدفوعة بخفض أسعار الفائدة العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة الإقبال من البنوك المركزية.

وتظهر بيانات المجلس، أن الطلب العالمي على الذهب صعد كذلك بعد طلب قوي من خارج البورصات، أي من جانب الأفراد الذين وجدوا في الذهب أداة استثمار مجدية حاليا، وحفاظا على أموالهم من أية مخاطر.

وتوقع أن يشهد الذهب زيادة في الطلب على السبائك، مع عدم اليقين الجيوسياسي وخاصة المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل، ما يزيد أسباب سعي المستثمرين إلى الاحتفاظ بأصل الملاذ.

والأربعاء، قفزت أسعار العقود الفورية للذهب عند مستوى قياسي جديد، مع قرب موعد الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.