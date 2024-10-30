وطبقا للبيان الذي نشرته البورصة على موقعها الإلكتروني فإن الأرباح الصافية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغت 14.425 مليون دينار مقابل 12.599 مليون قبل عام بارتفاع 14.5 بالمئة.

وأرجع البيان ارتفاع الأرباح الصافية، في الأشهر التسعة الأولى على أساس سنوي، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية نتيجة لزيادة أنشطة التداول.

وفي أغسطس الماضي، وصل رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى 4.174 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت بيانات النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي الصادرة آنذاك، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 761.54 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 184.8 مليار دولار، وبلغت رسملة السوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.68 تريليون دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 157.9 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 134.06 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء في المغرب 69.4 مليار دولار، وبورصة مسقط في سلطنة عمان 63 مليار دولار، وبورصة مصر 39.07 مليار دولار.