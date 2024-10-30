وبلغت أرباح الفترة قبل احتساب الضرائب 326.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ207.5 مليون في العام الماضي.

ووصلت إيرادات الشركة إلى 1.017 مليار دولار، مقابل 989.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ووفق ما أعلنته الشركة عن نتائج أعمالها خلال فترة التسعة أشهر، فقد وقعت اتفاقيات لشراء 23 طائرة بقيمة 1.1 مليار دولار تقريباً، و91 بالمئة من الطائرات ضيقة البدن، و86 بالمئة منها طائرات مزودة بتكنولوجيا الجيل التالي.

كما وقعت خلال أكتوبر الجاري اتفاقية لشراء 10 طائرات مقابل مبلغ إجمالي يبلغ حوالي نصف مليار دولار.

ووصل عدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها إلى 47 طائرة منها 11 مملوكة و36 مدارة، فيما وصل عدد الطائرات المباعة إلى 47 منها 16 طائرة مملوكة و31 مدارة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 57 بالمئة و 13 بالمئة قبل البنود الاستثنائية بفضل نمو الإيرادات بنسبة 3 بالمئة، مما أدى إلى تحقيق هوامش ربحية قبل الضرائب بنسبة 23 بالمئة مع عوائد على حقوق الملكية قبل الضرائب بنسبة 11 بالمئة".

وأضاف "نواصل إدارة ميزانيتنا العمومية بحكمة مع استمرار قوة مقاييس السيولة وكفاية رأس المال، وقد أنهينا الربع بسيولة قدرها 4 مليارات دولار ونسبة تغطية السيولة قدرها 335 بالمئة، كما تحسنت الرافعة المالية".

وقال " في عام 2024، أعلنا عن توقيع اتفاقيات لشراء 33 طائرة من أطراف متعددة مقابل مبلغ إجمالي يقارب 1.6 مليار دولار، وبشكل مجمع، يبلغ متوسط عمر محافظ الطائرات المشتراة 4.4 عاماً، مع متوسط مدة إيجار متبقية قدرها 8 سنوات، وهي مؤجرة لـ 17 شركة طيران في 13 دولة".

وتتكون المحفظة المجمعة بنسبة 94 بالمئة من الطائرات ذات البدن الضيق من حيث القيمة، بينما تشكل الطائرات المجهزة بتكنولوجيا الجيل التالي 90 بالمئة من المحفظة.

وأوضح تارابور أن طلبياتهم تغطي الفترة حتى الربع الثاني من عام 2026، على الرغم من أن استمرار عدم اليقين بشأن التسليم من جانب شركة بوينغ يؤخر عمليات التسليم في الأمد القريب.

وأفاد بأن الإيرادات السنوية لقسم الهندسة في الشركة زاد بنسبة 35 بالمئة إلى 131 مليون دولار، كما زادت الربحية بنسبة 128 بالمئة إلى 27.6 مليون دولار.

وقال "تسير عملية تطوير السعة الإضافية لحظائر الطائرات الحديثة في منشأتنا في عمان بالأردن على المسار الصحيح ويتمثل هدفنا في تشغيل خمسة خطوط حظائر طائرات إضافية بنهاية عام 2024".