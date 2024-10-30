احتفت الفعالية بعدد كبير من النساء العربيات الملهمات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تميزن بالإبداع والابتكار في مجالات عملهن وأولئك الحريصات على ترك أثر إيجابي في مجتمعاتهن، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من المسؤولين التنفيذيين وقادة قطاع الإعلام في المنطقة.

وتعتبر لبنى بوظة، التي اختيرت للفوز بالجائزة من بين 650 مرشحة، واحدة من أبرز الإعلاميات الرائدات الناطقات باللغة العربية في عالم الاقتصاد، وخلال مسيرتها المهنية الحافلة بالنجاح والإنجازات تمكنت بوظة من ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الصحفيات في مجال الاقتصاد على صعيد المنطقة، واشتهرت بتحليلاتها الدقيقة والمباشرة للمشهد الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجالات المال والأعمال والاقتصاد والطاقة والتمويل.

تمكنت بوظة منذ انضمامها لفريق عمل سكاي نيوز عربية في عام 2016 من طرح ومناقشة العديد من المسائل والقضايا الاقتصادية المعقدة بأسلوب حيوي جذاب يعتمد على الوضوح في المعلومات والحوارات المتبادلة مع الخبراء، والذي تهدف من خلاله لتثقيف المشاهدين على اختلافاتهم وتمكينهم من التفاعل مع عالم المال والأعمال.

ومنذ إطلاقه في شهر مايو من هذا العام، جاء النجاح الباهر الذي حققه برنامج "بزنس مع لبنى" خلال خمسة أشهر فقط من عرضه بمثابة شهادة على مجموعة المهارات الاستثنائية التي تتمتع بها بوظة، كما ساهم أسلوبها المبتكر في تقديم البرنامج من جذب اهتمام المشاهدين سواء عبر التلفاز أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤكد أن النهج الجديد والمباشر يحظى قبولًا كبيرا لدى الجماهير من مختلف الأجيال في شتى المواقع الجغرافية.

يناقش برنامج "بزنس مع لبنى" خلال حلقاته مزيجًا من الموضوعات الجارية والمتكررة على حدٍ سواء، كما يستضيف مجموعة مميزة من الخبراء، وهو ما ساهم في تمكنه من الوصول لعدد كبير من المشاهدات بلغ حوالي 20 مليون مشاهدة حقيقية شهريًا، وقد تجاوزت مشاهداته 100 مليون منذ انطلاقه في مايو من هذا العام. يعد البرنامج واحدًا من أكثر البرامج مشاهدة على شاشة سكاي نيوز عربية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها، ويحظى البرنامج بشعبية كبيرة في المنطقة العربية بين الرجال والنساء من مختلف الفئات والأعمار على حدٍ سواء.

وجاء إطلاق البرنامج ضمن خطة التطوير التي شهدتها سكاي نيوز عربية طوال العام الماضي، والمدفوعة بجهود IMI، المجموعة الإعلامية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، حيث تمثل جوهر هذه الخطة في التزام سكاي نيوز عربية بتطوير وتقديم مجموعة من البرامج الهادفة والمبتكرة، التي تسهم في إثراء حياة الجماهير وتمكينهم من خلال نشر المعرفة والأخبار وبرامج الترفيه الواقعي. وتتجسد هذه الاستراتيجية بوضوح في برنامج "بزنس مع لبنى" الذي نجح في الاستحواذ على اهتمام وإعجاب الجمهور من خلال التقارير الدقيقة والأسلوب السردي الحيوي، ليتبوأ سريعًا مكانة مميزة من بين كافة برامج القناة.

وتعليقًا على فوزها، قال نديم قطيش، مدير عام سكاي نيوز عربية: "أتقدم إلى الزميلة لبنى بخالص التهاني على هذا الإنجاز العظيم، والذي يعد شهادة على تفانيها إزاء عملها، فضلًا عن التزامها وفريقنا في سكاي نيوز عربية بتقديم القصص الاقتصادية المهمة لجمهور متنوع من كافة أرجاء المنطقة. فمن خلال برنامجها تمكنت لبنى من مواجهة أحد أهم التحديات في هذا المجال، وهي النظرة النمطية حول برامج الأخبار الاقتصادية، التي غالبًا ما تعتبر مملة ومخصصة لفئة محدودة من الجماهير، حيث أضفت عليها سمة ديمقراطية من خلال اعتمادها على أسلوب سردي معاصر وحيوي، وهو ما جعل البرنامج يتمتع بالواقعية والانسيابية التي ساهمت بتفاعل الجماهير من مختلف الفئات والشرائح العمرية."

تتمتع لبنى بوظة بخبرة تزيد عن 12 عامًا في المجال الإعلامي، قضت ثمان سنوات منها في سكاي نيوز عربية، وهو المنصب الذي انتقلت إليه من قناة CNBC عربية. وتحمل بوظة درجة الماجستير في إدارة الأعمال في الاقتصاد، وماجستير التطبيقات المالية والمصرفية من جامعة وولونغونغ الأسترالية، كما حازت على العديد من الجوائز والتكريمات، فإلى جانب فوزها الأخير في جوائز المرأة العربية 2024، تم تكريمها أيضًا من قبل صحيفة أخبار العرب باعتبارها واحدة من أفضل المحررين الاقتصاديين في الإعلام العربي، كما حصدت الجائزة الفضية عن فئة "قائدة الفكر للعام - خدمات الأعمال" من جائزة "ستيفي" للمرأة في عالم الأعمال.

وعبرت بوظة عن سعادتها بالحصول على هذه الجائزة، قائلة: " أنا ممتنة جدًا لمجموعة ITP ومجلة 'أريبيان بزنس' على هذا التقدير المميز، الذي يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها كامل فريق عمل سكاي نيوز عربية والتزامنا جميعًا بتقديم الأخبار الاقتصادية بشكل يسهل تقبله من كافة الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. كما يشرفني أن يتم تقديري بهذه الجائزة المرموقة إلى جانب العديد من النساء العربيات الملهمات، وآمل أن أكون نموذجًا يشجع الأجيال القادمة من الإعلاميات ومقدمات البرامج."

يعرض برنامج "بزنس مع لبنى" من الإثنين إلى الخميس في الساعة 15:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة على سكاي نيوز عربية، كما يمكن للمشاهدين متابعة أحدث حلقات البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لسكاي نيوز عربية، وموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، فيما تتوفر الحلقات السابقة من البرنامج عبر اليوتيوب.