وقالت الهيئة في بيان إنه من المقرر تأسيس المشروع على مساحة خمسة آلاف متر مربع باستثمارات أولية 100 مليون جنيه مصري (نحو مليوني دولار)، مع بدء الإنتاج بالمشروع خلال الربع الأول من 2025 بطاقة إنتاجية مستهدفة 20 ألف طن من البولي يوريثان.

وأضافت أن حجم العمالة المتوقع بالمشروع 45 عاملا، ومن المقرر ضخ مزيد من الاستثمارات في مرحلة ثانية من المشروع توفر المزيد من فرص العمل في هذا النشاط في مصر.

ونقل البيان عن رئيس الهيئة وليد جمال الدين القول إن المنطقة الاقتصادية "تسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة من خلال قطاعاتها المستهدفة لدعم سلاسل الإمداد العالمية".

وقال إن الأحداث في الآونة الأخيرة تؤكد "ضرورة تنوع أماكن الإنتاج وتواجدها بالقرب من أسواق الاستهلاك، خاصة في المواقع التي تتمتع بتوافر العمالة المدربة والطاقة اللازمة بأسعار تنافسية مثل اقتصادية قناة السويس"، مضيفا أن صناعة البولي يوريثان "من الصناعات المحورية التي تغذي مختلف الصناعات والمنتجات المطلوبة في السوق المحلية والإقليمية".