وأشار مسؤول بقسم التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة الصينية إلى أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى، شهدت التجارة الإلكترونية في الصين تطورا صحيا بشكل مستمر، وعملت بنشاط لتعزيز النمو المطرد للاستهلاك ودفع التحول الرقمي للصناعات وتسريع البحث والتطوير وتطبيق التقنيات الجديدة وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبحسب الوكالة فإنه يتسارع تشكيل زخم جديد للتجارة الإلكترونية للمستهلكين، فمن بين إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى، بلغ حجم مبيعات السلع المادية 9.1 تريليون يوان، بزيادة قدرها 7.9 في المئة. وكانت الإجراءات الرامية لتعزيز الاستهلاك الرقمي فعالة، إذ نما استهلاك الخدمات عبر الإنترنت بسرعة، وتدفع سياسة "استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة" نقطة نمو جديدة.