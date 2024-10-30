وقال الجدعان في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض: "نحن لا نتهرب من التحديات - التحديات المتعلقة بالموارد البشرية والقدرة على التنفيذ".

وأوضح أنه بسبب تلك التحديات، "تعدّل" الحكومة خططها وتحاول "عدم إرهاق الاقتصاد" بنشاط غير منضبط، وإعطاء القطاع الخاص الوقت "للحاق" بطموحات الحكومة.

وتابع الجدعان: "نحن في الواقع على المسار الصحيح"، مستشهدا بتقييم داخلي قال إنه أظهر أن 87 بالمئة من الأهداف إما تحققت أو أنها ستتحقق في موعدها المحدد.

وأضاف: "بشكل عام، أعتقد أننا سعداء للغاية بما حققناه في إطار رؤية 2030 السعودية، لكننا لسنا مكتفين بذلك"، في إشارة إلى خطة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية.