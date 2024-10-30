وأعلنت "ميتسوبيشي موتورز"، الأربعاء، أن إجمالي إنتاجها في سبتمبر بلغ 84563 وحدة، وهو عدد أقل من العام الماضي.

كما بلغ الإنتاج المحلي 42263 وحدة، والإنتاج الخارجي 42300 وحدة، وكلاهما أقل مما تم تسجيله في العام الماضي.

ونما إجمالي المبيعات المحلية بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 11819 وحدة، بينما انخفض إجمالي الصادرات ليصل إلى 19465 وحدة خلال الشهر.

أما في النصف الأول من العام، انخفض إجمالي الإنتاج بالمقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 442907 وحدات. فيما بلغ الإنتاج المحلي 227762 وحدة والإنتاج الخارجي 215145 وحدة، وكلاهما أقل من العام الماضي.

وارتفع إجمالي المبيعات المحلية بنسبة 10.3 بالمئة عن العام الماضي ليصل إلى 53126 وحدة، كما ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 4 بالمئة ليصل إلى 116579 وحدة.