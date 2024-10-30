وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الأربعاء، أن الاقتصاد نما 0.2 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز تراجع الناتج المحلي في ألمانيا 0.1 بالمئة على أساس فصلي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وعدل مكتب الإحصاء بيانات الربع الثاني إلى انكماش 0.3 بالمئة عن الربع السابق، من انخفاض 0.1 بالمئة كما ورد في التقارير السابقة.

وفي سياق منفصل، ذكر مكتب العمل الاتحادي بألمانيا أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال المكتب إن عدد العاطلين عن العمل زاد بنحو 27 ألف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.86 مليون شخص.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بنحو 15 ألف شخص.

واستقر معدل الوظائف المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 6.1 بالمئة.

ولا تزال الحكومة الألمانية متشائمة حتى الآن حيال أداء الاقتصاد الوطني؛ إذ أشارت في تقريرها لفصل الخريف إلى من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام بالكامل.

وسيكون هذا ثاني عام من الركود على التوالي بالنسبة للاقتصاد الألماني بعد عام 2023، والذي سجل فيه الأداء الاقتصادي لألمانيا انخفاضًا طفيفًا. وتتوقع الحكومة نموًا بنسبة 1.1 بالمئة في عام 2025 فقط.

أما صندوق النقد الدولي، فهو أقل تفاؤلاً، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام المقبل.