وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن التجارة في تكنولوجيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الكهروضوئية وطواحين الهواء والسيارات الكهربائية والبطاريات ومضخات الحرارة، يبدو أنها من المتوقع أيضا أن تتضاعف لثلاث مرات خلال عقد من الزمان، لتصل إلى 575 مليار دولار.

وأوضح المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، أنه "من المنتظر أن تتضاعف قيمة سوق التكنولوجيات النظيفة في العقد المقبل، لتلحق بشكل متزايد بأسواق الوقود الأحفوري"، مضيفا أنه "بينما تسعى الدول إلى تحديد دورها في اقتصاد الطاقة الجديد، صارت ثلاثة مجالات سياسية حيوية – وهي مجالات الطاقة والصناعة والتجارة - مترابطة بصورة متزايدة".

وذكر أنه "بينما يترك ذلك الحكومات أمام قرارات صعبة ومعقدة في المستقبل، يوفر هذا التقرير الجديد الرائد للوكالة الدولية للطاقة، أساسا قويا قائما على البيانات لقراراتها".