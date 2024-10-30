وتمهّد الاتفاقية الطريق أمام تعاون محتمل في مجال تخزين وتوريد وتجارة الطاقة والمنتجات البتروكيميائية؛ بهدف تحديد الفرص المحتملة لتحسين الأعمال، وتحقيق قيمة إضافية.

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني أن الاتفاقية تضع الأساس لتعاون محتمل عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية، متطلعًا إلى استكشاف فرص متعددة مع بتروفيتنام، التي تكمل طموحات أرامكو السعودية على الصعيد العالمي في مجال التكرير والبتروكيميائيات، وتُسهم في تحقيق الاستراتيجية الخاصة ببتروفيتنام، وتعزز أهمية آسيا في أسواق الطاقة والبتروكيميائيات العالمية.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "بتروفيتنام" لو نغوك سون أن توقيع الاتفاقية يُعد خطوة استراتيجية، ودليلًا على علاقة التعاون القوية بين الشركتين بشكل خاص، وجمهورية فيتنام الاشتراكية والمملكة العربية السعودية بشكل عام.