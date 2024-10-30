وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 515.25 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، متأثرا بأسهم شركات السلع الفاخرة. وخسر المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة.

وقفز الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق وسط حالة عامة تميل لتجنب المخاطرة في الأسواق.

ومن المقرر أن تصدر مجموعة من البيانات الاقتصادية الرئيسية في وقت لاحق من اليوم، منها الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثالث وبيانات ثقة المستهلكين لشهر أكتوبر.

كما يترقب المستثمرون موازنة بريطانيا وتصدر في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وتشمل مجموعة من البيانات الألمانية القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، وبيانات الوظائف بالإضافة إلى البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

ومن المقرر أيضا صدور البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الفرنسي نما 0.4 بالمئة في الربع الثالث.

وانخفض سهم جي.إس.كيه 1.9 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات اللقاحات لعام 2024.

وارتفع سهم يو.بي.إس 2.2 بالمئة بعد أن سجل البنك أرباحا قوية في الربع الثالث وزاد توقعاته إلى المثلين تقريبا.

وكسب سهم ستاندرد تشارترد 2.8 بالمئة بعد أن تجاوزت أرباح البنك الفصلية تقديرات السوق.