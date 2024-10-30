وأظهرت النتائج المالية لبنك الخليج الكويتي، بحسب بيان إلى بورصة الكويت، أن الأرباح الفصلية قد تراجعت بنسبة 33 بالمئة لتصل إلى 12 مليون دينار (39.15 مليون دولار) في الربع الثالث، مقارنة مع نحو 18 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي في الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغ 40.2 مليون دينار مقابل 53.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق، بهبوط 25 بالمئة.

وعزا البيان هبوط الأرباح الصافية في الأشهر التسعة الأولى على أساس سنوي إلى ارتفاع المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بمبلغ 17.6 مليون دينار والمصروفات التشغيلية بمقدار 2.5 مليون دينار.

وفي المقابل، أوضح البنك أن الإيرادات التشغيلية قد ارتفعت في نفس الفترة بمقدار 5.9 مليون دينار.