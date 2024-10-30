وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين في أكبر بنوك سويسرا 1.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 740 مليون دولار قدرها محللون في استطلاع مقدم من المجموعة.

وبلغت النفقات التشغيلية 10.3 مليار دولار في الربع ذاته، بانخفاض عن أكثر من 11.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 12.3 مليار دولار، متقدما على المتوقع البالغ 11.5 مليار دولار.

وقال سيرجيو إيرموتي الرئيس التنفيذي ليو.بي.إس جروب في بيان "في ظل أوضاع السوق التي، على الرغم من كونها إيجابية، لا تزال تظهر فترات من التقلبات العالية والاضطراب، حققت أعمالنا نموا مثيرا للإعجاب في الإيرادات إذ حافظنا على زخم قوي للعملاء، وخاصة في الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي".

وأكمل بنك يو.بي.إس رسميا في مايو الاندماج مع منافسه القديم كريدي سويس، الذي انهار العام الماضي في أعقاب سلسلة من الانتكاسات المالية والفضائح.

ويمضي يو.بي.إس قدما في عملية الاندماج مع كريدي سويس، وقال إيرموتي الشهر الماضي إن البنك يتقدم على الجدول الزمني في جهوده لخفض التكاليف واستيعاب منافسه القديم.

وبدأ البنك مؤخرا في نقل العملاء من كريدي سويس إلى منصاته الخاصة، وهي العملية التي قال إيرموتي الأسبوع الماضي إنها من المرجح أن تستغرق نحو 18 شهرا.