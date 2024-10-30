وبعد مرور تسعة أشهر من العام، انخفض العائد التشغيلي على المبيعات في الوحدة الأساسية بالشركة إلى اثنين بالمئة.

وقال المدير المالي للشركة، أرنو أنتليتز، في بيان، الأربعاء: "يسلط هذا الضوء على الحاجة الملحة إلى خفض التكاليف بشكل كبير وتحقيق مكاسب في الكفاءة".

وأضاف أنتليتز أن هناك بصيصا من الأمل يتعلق بالأرباح يأتي من تحسن الطلبات في أوروبا الغربية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مع طرح طرازات جديدة في السوق تدريجيا مما يوفر رياحا مواتية للربع الأخير.

وتواجه ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم تحديات تتمثل في هياكل الحوكمة المعقدة وسوء التقدير في الاستثمارات في المركبات الكهربائية وقرارات الإدارة السيئة وتراجع الإيرادات من الصين وقيود البيروقراطية في ألمانيا.

وخفضت فولكسفاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، توقعاتها للعام بأكمله مرتين خلال الربع، وكشفت عن صعوبات تواجهها، مثلما فعلت بي.إم.دبليو ومرسيدس بنز.

وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى 2.86 مليار يورو (3.09 مليار دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بما يتماشى إلى حد كبير مع متوسط ​​تقديرات مجموعة بورصات لندن عند 2.80 مليار يورو.

وهبط سهم فولكسفاغن بنسبة 1.8 بالمئة في التعاملات المبكرة في بورصة فرانكفورت بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش.

ومنذ بداية العام، هبط سهم فولكسفاجن بنحو الخُمس.