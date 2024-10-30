في الوقت نفسه، تراجع إنتاج تويوتا على مستوى العالم بما في ذلك فرعاها دايهاتسو موتور وهينو موتورز خلال الشهر الماضي بنسبة 8.5 بالمئة سنويا إلى 949583 سيارة بحسب ما أعلنته الشركة الأربعاء.

واشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع مبيعات تويوتا في اليابان خلال أول 9 شهور من العام الحالي بنسبة 17 بالمئة نتيجة عمليات استدعاء السيارة الهجين بريوس في السوق المحلية والتي استمرت أكثر من شهرين، إلى جانب التأثيرات التالية للفضائح التي شملت تزييف شهدات السلامة للسيارات.

كما تراجع إنتاج تويوتا في الصين خلال الفترة نفسها بنسبة 18 بالمئة بسبب اشتداد المنافسة مع شركة بي.واي.دي وغيرها من الشركات المحلية الصينية. ويستمر تراجع حصة تويوتا من السوق الصينية أكبر سوق سيارات في العالم نتيجة سيطرة الشركات المحلية على قطاع سوق السيارات الكهربائية.

وتراجعت صادرات تويوتا في الصين بنسبة 35 بالمئة وفي الولايات المتحدة بنسبة 34 بالمئة، رغم نموها عالميا بنسبة 10 بالمئة خلال أول 9 شهور من العام الحالي.