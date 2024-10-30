تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر نيكي 0.96 بالمئة إلى 39277.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر، في ثالث جلسة على التوالي من المكاسب. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81 بالمئة إلى 2703.72 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير المحللين في أوكسان للأوراق المالية "لم تكن هناك أي محفزات قوية لحركة السوق ولم يكن الزخم قويا".

وأضاف: "اشترى المستثمرون الأسهم التي بيعت الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال التوتر السياسي. وهبطت الأسهم المحلية رغم تراجع الين".

ودفعت التوقعات بخسارة الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو أغلبيتهما البرلمانية المؤشر نيكي إلى الانخفاض 2.7 بالمئة الأسبوع الماضي.

وسجل المؤشر ناسداك في الليلة الماضية أعلى مستوى عند الإغلاق وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 فيما هبط المؤشر داو جونز مع تقييم المستثمرين لمجموعة من أرباح الشركات وترقبهم لنتائج شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، التي صدرت بعد إغلاق السوق.

وفي اليابان، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق بدعم من صعود سهم ديسكو 11.21 بالمئة وسهم ليزرتك 4.38 بالمئة.

وصعد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 3.43 بالمئة ليقدم الدفعة الأكبر للمؤشر نيكي.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 2.62 بالمئة.

إلا أن سهم هينو موتورز هوى 13.34 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الشاحنات عن خسارة صافية سنوية غير عادية بلغت 230 مليار ين (1.5 مليار دولار).

وخسر سهم شركة تشوجاي للصناعات الدوائية 4.9 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر نيكي. وهبط سهم نيتوري هولدنجز للأثاث المنزلي 1.44 بالمئة.

وتراجع سهم شركة كوماتسو 1.03 بالمئة حتى بعد أن رفعت شركة تصنيع معدات البناء توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية.

ومن بين 225 مكونا على المؤشر نيكي، ارتفع 162 سهما وتراجع 59 فيما لم يطرأ تغير يذكر على أربعة.