جاء الإعلان بعد اجتماع بين رئيس الوزراء فام مينه تشينه والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في الرياض خلال زيارة شينه للشرق الأوسط.

وجاء في بيان الحكومة الفيتنامية "تتمتع فيتنام بإمكانات كبيرة في المنطقة، وبالتالي ترغب أرامكو في الاستثمار في مصافي النفط وتوزيع الوقود في البلاد".

وأضاف البيان أن أرامكو حثت السلطات على تهيئة الظروف المواتية لتعزيز التعاون مع الشركاء الفيتناميين، بحسب وكالة رويترز.

ولم يوضح البيان الإطار الزمني أو حجم الاستثمار.

وتبيع الشركة النفط الخام إلى فيتنام لكنها لم تقم بعد بأي استثمار في البلاد.

وقالت الحكومة في بيانها إن أرامكو ومجموعة النفط والغاز الفيتنامية وقعتا أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تجارة النفط والغاز.