وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد أن أشار بعض الجمود في التضخم إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد لا يتجه لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6537 دولار للمرة الأولى منذ الثامن من أغسطس آب، قبل أن يخسر 0.27 بالمئة إلى 0.6542 دولار الساعة 0531 بتوقيت غرينتش.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.28، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 30 يوليو عند 104.63 أمس الثلاثاء قبل أن ينهي اليوم مستقرا تقريبا، بحسب وكالة رويترز.

وساهمت التكهنات المتزايدة في الأسواق وبعض منصات الرهان بفوز مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر، في تعزيز كل من الدولار وعوائد السندات الأميركية في الأيام القليلة الماضية، إذ تعتبر سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية والهجرة تضخمية.

وساعد ذلك أيضا في ارتفاع عملة بتكوين المشفرة إلى ما يقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق والمسجل في مارس عند 73803.25 دولار، حيث تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب". وجرى تداول بتكوين في أحدث تعاملات عند حوالي 72477 دولارا، بعد أن وصلت إلى 73609.88 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار مقابل الين 0.08 بالمئة إلى 153.26، بعد التراجع عن ذروة ثلاثة أشهر عند 153.87 أمس الثلاثاء.

واستقر اليورو عند 1.0815 دولار قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في مختلف أنحاء أوروبا في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تلقي الضوء على ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أم 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.29995 دولار قبل الإعلان عن أول ميزانية لحكومة حزب العمال البريطاني الأربعاء.