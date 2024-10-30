وفي هذا الصدد قال خالد وليد الفلاح – رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحفي بأن الشـركة حافظت على تحقيق أرباحاً مالية للربع الثالث من هذا العام 2024، وذلك امتداداً للربعين الأول والثاني وحتى الآن، والتي جاءت مواكبة للاستراتيجية الحكيمة والمرونة على التكيف مع ظروف السوق والبيئة المتغيرة، والتي أثبتت بدورها قوتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتحقيق الميزة التنافسية والنجاح في مزيج الأعمال المتنوعة، ما نتج عنه تسجيل أرباحاً ملحوظةً في المؤشرات المالية الرئيسية، حيث شهد إجمالي الموجودات نمواً نسبته 13.8 بالمئة ليرتفع إلى ما قيمته 272.2 مليون دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 239.3 مليون دينار كويتي قيمة إجمالي الموجودات في الفترة المقابلة من عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للشـركة الأم بنسبة 9.8 بالمئة لتبلغ 189.6مليون دينار كويتي ، مقارنة مع 172.7 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الثالث من 2023.

وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 18.1مليون دينار كويتي بارتفاع بلغ 387 بالمئة مقارنة مع خسائر شاملة أخرى بلغت 6.3مليون دينار كويتي في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار الفلاح بأن شركة الاستثمارات الوطنية متواصلة في حصد عوائد النهج الاستراتيجي المتنوع في المنتجات والخدمات، والمحافظة على مكانتها وتعزيز دورها الريادي محلياً وإقليمياً في الحفاظ على الربحية في الربع الثالث من هذا العام، مدعومة بقاعدة مالية متينة وجودة أصول عالية واستثمارات مختارة وإدارة حصيفة للمخاطر، مما ساعد إلى إحراز الشـركة لمعدلات إيجابية في مؤشرات الربحية، والذي يؤكد الإنجاز والأداء المنضبط لاستراتيجية الشـركة، والتي كان لها الأثر الواضح في تحقيق أهدافها المرجوة.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم، لقد أنهينا الربع الثالث من العام الحالي 2024، بتحقيق النمو المستدام، حيث ركزت شركة الاستثمارات الوطنية جهودها في مواكبة وتلبية احتياجات عملاء الشـركة، والقدرة على تقديم أفضل الخدمات المعتمدة على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة، كما أكدت نجاح خطط الشـركة الراسخة في جميع قطاعاتها، مما ساعد على تصاعد عدد الراغبين بالاستثمار في الفرص المتميزة، وأيضاً من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشـركة للأفراد والمؤسسات محلياً وعالمياً.

وعن أداء قطاع إدارة الأصول، أشاد المخيزيم بالأداء المثمر لمنتجاتنا الاستثمارية، حيث حققت صناديقنا الاستثمارية المتخصصة عوائد فاقت المؤشرات المقارنة خلال فترة التسعة الشهور الماضية، والتي جاءت بالرغم من وجود العديد من المخاطر السلبية التي أثرت على الأسواق المالية مثل التوترات الجيوسياسية من جهة وتقلبات البيانات الاقتصادية العالمية من جهة اخرى.

كما نجح فريق الأدوات المالية خلال هذه الفترة من توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع شركتين مدرجتين في بورصة الكويت، ليصبح عدد الشـركات التي تقدم عليها شركتنا دور صانع السوق على أسهمها إلى 13 شركات، من بينها شركات حافظنا على بقاءها من ضمن مكونات السوق الأول وهو الأمر الذي يجعل شركتنا من أكبر شركات الاستثمار في تقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت.



وأشار المخيزيم إلى مواصلة قطاع الاستثمارات المصـرفية خلال الربع الثالث من عام 2024 من استمرار الزخم الاستثماري الذي تم تحقيقه من خلال الحصول على تعاقدات جديدة. ومن أبرز الإنجازات، توقيع القطاع على تعاقد جديد في قطاع الأغذية والمشـروبات في الكويت، بهدف طرح وإدراج شركته في السوق الأول لبورصة الكويت. حيث ستتولى دور المنسق الرئيسـي، مستشار الإدراج، والمستشار المالي لعملية الطرح، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عقد استشاري لبيع شركة صناعية رائدة، كما نجح القطاع في تنفيذ عقد استشاري آخر لبيع حصة في شركة مدرجة في السوق الرئيسي الكويتي لصالح أحد عملاء الشركة.

وعلى صعيد متصل، نجح قطاع الاستثمارات المصـرفية في إتمام استثمار ميزانيين لتطوير مستودعات لوجستية في فرنسا ، واستمرار القطاع في تطوير علاقات جديدة مع مطوري العقارات المتخصصين ذوي السجل الحافل بالنجاحات. وفي الوقت الراهن، فإن القطاع يقوم بالتقييم وفي المراحل النهائية بصدد العناية الواجبة لمطور عقاري يركز على مساكن متعدد الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تقييم بعض الفرص الأخرى في مجال الاستثمارات البديلة في قطاعات واعدة، وذلك لتقديمها لعملائنا .

كما واصل قطاع ادارة الثروات تحقيق الإنجازات من خلال استمرار العمل نحو استقطاب رؤوس أموال جديدة للشـركة، حيث شهدت قيمة الأصول المدارة لدى الشـركة نمواً ملحوظاً ومميزاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 في ظل ظروف جيوسياسية حساسة تشهدها المنطقة، ويقوم القطاع بتطوير عدة منصات للتحول الرقمي منها منصة شركة الاستثمارات الوطنية الجديدة لخدمة العملاء.



وأشار المخيزيم إلى أن قطاع الاستثمارات العقارية الذي شهد تحسناً ملحوظاً، وشهد أيضاً ارتفاعاً في نسب الإشغال في العقارات التابعة للشـركة والعقارات المدارة من قبلها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نسب غير مسبوقة بلغت 100 بالمئة في بعض العقارات، وبفضل النهج الاحترافي الذي تتخذه الشـركة في ادارة العقارات فقد استطاعت خلال الربع الثالث من توقيع عقود لإدارة وتشغيل عدد من المحافظ العقارية الجديدة متنوعة الأنشطة بفضل الأداء التشغيلي الممتاز لقطاع العقار .

وعلى صعيد استراتيجية التحول الرقمي أفاد المخيزيم أن من ضمن استثمارات الشـركة الاستراتيجية تبني التقنيات المالية الحديثة عن طريق العمل على تطوير منتجات مالية و الخدمات الرقمية التي تتواكب مع تطورات واحتياجات العملاء المهتمين بأسواق المال الرقمى، وذلك لمواءمة مبادرات التحول الرقمي مع الأهداف الاستراتيجية للشـركة، مما يساهم في نمو الأعمال ونجاحها بشكل عام.