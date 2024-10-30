وأضافت الوكالة أن من بين الصفقات المعلنة "تم إبرام اتفاقية إطارية مع شركة أكوا باور المتخصصة في الطافة بقيمة 2.6 مليار ريال سعودي (نحو 690 مليون دولار) بهدف دعم خطط التوسع المستمرة للشركة داخل المملكة والأسواق الأخرى".

كما وقع بنك الكويت الوطني اتفاقات "تسهيلات ائتمانية" مع عدة شركات سعودية أخرى.

وقال البنك إن الاتفاقات "تعكس التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030 في ظل مواصلته توسيع نطاق وجوده في جميع أنحاء المملكة".

ومبادرة مستقبل الاستثمار مؤتمر استثماري سنوي تستضيفه السعودية بهدف الترويج لبرنامج العمل الاقتصادي الطموح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإبراز تأثير المملكة في الاقتصاد العالمي.