وقالت الشركة إنها لا تعتزم تسريح أيا من عمال المصنع حتى نهاية العام.

ويضم المصنع حوالي 3000 عامل وينتج سيارة واحدة من سيارات أودي وهو كيو8 إي ترون الكهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

ويذكر أن أودي تدرس إغلاق مصنع بروكسل منذ فترة، وأجرت مشاورات مع مجالس العمال والنقابات على مدى شهور وفقا للقانون البلجيكي.

وتتراجع مبيعات السيارة كيو8 إي ترون، ويقول مسؤولو أودي إن المصنع مكلف للغاية من الناحية اللوجيستية بسبب قلة عدد الموردين الموجودين بالقرب منه.

ويوجد المصنع بين منطقة سكنية وطريق شاحنات وطريق سيارات مما يجعل توسيعه صعبا بحسب أودي.

ويأتي ذلك في حين تواجه فولكسفاغن جروب الألمانية المالكة لشركة أودي انتقادات قوية بسبب رفضها إنتاج سيارات جديدة في مصنع بروكسل.