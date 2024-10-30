وارتفعت سهم الشركة بأكثر من ثلاثة بالمئة في تعاملات ما بعد إغلاق السوق.

وأعلنت ألفابت تحقيق ربح 2.12 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا قدرها 1.85 دولار للسهم.

وارتفعت الإيرادات 15 بالمئة إلى 88.27 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وكانت بيانات مجموعة بورصات لندن أظهرت أن متوسط تقديرات المحللين للإيرادات بلغ 86.30 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي إن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي "تؤتي ثمارها" من خلال الاستخدام والمبيعات المحققة لخدماتها البحثية والسحابية.

وأضاف أن إيرادات يوتيوب تجاوزت 50 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة الماضية، كما ارتفعت مبيعات الإعلانات لخدمة بث المقاطع المصورة 12 بالمئة إلى 8.92 مليار دولار.

وزادت مبيعات الإعلانات الرقمية، التي تشكل الجزء الأكبر من إجمالي إيرادات ألفابت، إلى 65.85 مليار دولار من 59.65 مليار دولار.

ونمت إيرادات منصة غوغل السحابية إلى 11.35 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 10.86 مليار دولار.