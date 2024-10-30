تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 71.12 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين نزل خام غرب تكساس الأميركي 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 67.21 دولارا للبرميل.

وكان الخامان قد ارتفعا بما يزيد على دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للخامين القياسيين أمس الاثنين إلى أدنى مستويات منذ الأول من أكتوبر، بعد وقوع الضربة التي شنتها إسرائيل مطلع الأسبوع ردا على هجوم نفذته إيران في وقت سابق دون المساس بالبنية التحتية النفطية لطهران.

كان باراك رافيد مراسل أكسيوس قد قال على إكس، نقلا عن مصدرين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مساء اليوم مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والمخابراتية لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس الاثنين إن إيران "ستستخدم كل الأدوات المتاحة" للرد على الهجوم الإسرائيلي.

في غضون ذلك، لا يزال تراجع الطلب على النفط من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، يشكل عبئا على استهلاك النفط العالمي وأسعاره.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي موراي أوكنيكلوس" لرويترز إن الطلب سيعود إلى معدلات النمو الطبيعية بعد أن يعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ تدابير تحفيزية جديدة للاقتصاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط إن سوق النفط متوازنة حاليا ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​الطلب 104.5 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة "ليبو أويل أسوسيتس": "حاولت الأسواق تحقيق تعاف طفيف لكنها لا تزال تحت ضغط من ضعف الطلب من الصين والقلق بشأن زيادة المعروض".