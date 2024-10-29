وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض تضم "استثمارات بقيمة 690 مليون دولار مع بنك الكويت الوطني لتوفير تسهيلات تمويلية عامة.

كما تشمل أيضا اتفاقية تمويل ستحصل أكوا باور بموجبها على قرض مرحلي للأسهم متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 402 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية سيمول مشروعين للطاقة الشمسية في جمهورية أوزبكستان.

وأضافت أنه من المقرر أيضا استثمار 800 مليون دولار أخرى في تمويل تطوير محطة لطاقة الرياح مع دمج حلول أنظمة تخزين طاقة البطاريات في المغرب، بينما سيتم تخصيص 54 مليون دولار لمركز للبحث والتطوير في شنغهاي.

كما وقع بنك الكويت الوطني، من جهة أخرى، اتفاقات "تسهيلات ائتمانية" مع عدة شركات سعودية أخرى.

وقال البنك إن الاتفاقات "تعكس التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030 في ظل مواصلته توسيع نطاق وجوده في جميع أنحاء المملكة".