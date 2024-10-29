كما تم تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض مما يشير إلى تراجع طفيف في ظروف سوق العمل في أكبر اقتصاد بالعالم.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقرير، الثلاثاء، إن فرص العمل المتاحة، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت بمقدار 418 ألف وظيفة إلى 7.443 مليون بحلول اليوم الأخير من سبتمبر إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.

وتم تعديل بيانات أغسطس بالخفض لتظهر 7.861 مليون وظيفة شاغرة في الولايات المتحدة بدلا من 8.040 مليون كما ورد في التقرير السابق.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ثمانية ملايين وظيفة شاغرة.