وأضاف الرميان خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض إن الصندوق يركز أكثر على الاقتصاد المحلي، ويهدف لخفض الاستثمارات الدولية إلى نطاق يتراوح بين 18 و20 بالمئة من 30 بالمئة حاليا.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات جديدة وإيجاد مصادر دخل أكثر استدامة.

وأشار الرميان إلى أن هناك تحولا في الطريقة التي يضع بها الصندوق استثماراته نحو مشروعات مشتركة مع شركات دولية ومحلية.

وقال: "الآن نشهد تحول الأشخاص الذين يريدون منا الاستثمار أو أخذ أموالنا لاستثمارها إلى الاستثمارات المشتركة".

ومن ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء إن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في السعودية وصل إلى 540، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفا بحلول 2030 وهو 500.

وأضاف الفالح خلال المؤتمر: "كان هدفنا 500 مقر إقليمي بحلول عام 2030. ويسعدني أن أعلن أننا وصلنا إلى 540 مقرا إقليميا بحلول هذا الصباح".

وأضاف: "بعضها شركات كبرى متعددة الجنسيات وستعلن كل منها بشكل فردي عن مقراتها الإقليمية".