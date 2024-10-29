وقال الوزير أمام الحضور في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض إن المملكة، وهي أكبر مُصّدر للنفط في العالم، ستحافظ على توجهاتها بخصوص النفط الخام بينما تسعى أيضا لتحقيق أهدافها بشأن المناخ.

وأوضح الأمير عبد العزيز: "سوف نستثمر كل جزيء من الطاقة تملكه هذه الأرض".

وأضاف أن هذه السياسة ستنفذ جنبا إلى جنب مع أهداف أخرى مثل خفض الانبعاثات.

وقال: "نحن ملتزمون أيضا بالحفاظ على طاقة إنتاج الخام عند 12.3 مليون برميل يوميا ونحن فخورون بذلك".

وقال أيضا إن السعودية ستُحدِث تعهدها الوطني بشأن المناخ بموجب اتفاقية باريس لرفع هدفها.

وأردف قائلا: "نؤكد أنه سيكون لدينا تحديث للمساهمة المحددة وطنيا خلال العام المقبل، ويمكنني أن أؤكد لكم أن الرقم سيكون أعلى".