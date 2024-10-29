وأضاف الناصر في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض "أعتقد أن السوق متوازنة حاليا. بالتأكيد كان لزيادة أسعار الفائدة وما حدث في الصين تأثير لكن السوق متوازنة من حيث أساسيات العرض والطلب".

وقال: "نتطلع إلى 104.5 مليون برميل في المتوسط ​​لهذا العام، وفي الربع الرابع نتطلع إلى ما يقرب من 106 ملايين برميل".

ويأتي حديث الناصر بعد أن هوت أسعار النفط ستة في المئة أمس الاثنين إلى أدنى مستوى لها منذ الأول من أكتوبر، بعد أن تجنبت الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران مطلع الأسبوع البنية التحتية الإيرانية للنفط.

وارتفعت الأسعار اليوم الثلاثاء بأكثر من واحد بالمئة.

ويمثل انخفاض الطلب على النفط من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، عامل ضغط على استهلاك النفط العالمي وعلى الأسعار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إنه على الرغم من "التأثير البسيط" على البنزين بسبب تزايد السيارات الكهربائية والوضع الاقتصادي، فإنه لا يزال هناك نمو في الصين.

ومضي قائلا "عندما يتحدث الناس عن الصين فإنهم يحاولون دائما تعظيم الجانب السلبي وتجاهل الجانب الإيجابي".