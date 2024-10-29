وتشكل الشراكة بين مبادلة كابيتال وسيفيورا القابضة نموذجاً عملياً يتيح للشركتين آفاقاً جديدة من الفرص الاستثمارية ذات المكاسب المشتركة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الشركتان على توظيف قدراتهما ومواردهما المشتركة لتحديد واستكشاف فرص الاستثمار المشترك وغيرها من الفرص الاستراتيجية العالمية المتوافقة مع أهدافهما بعيدة المدى، بما يشمل الاستثمار في أسواق سنغافورة والإمارات .

وسيجري أيضاً تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الشركتين، حيث ستتولى مهمة تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم وتعزيز سبل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الجانبين.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مبادلة كابيتال"، هاني برهوش: "نتطلع إلى استكشاف آفاقٍ جديدة نحو تحقيق نمو مشترك، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيوفر لنا فرصاً استراتيجية مهمة بينما نمضي قدماً في تنفيذ مبادراتنا الاستثمارية عالميا".