وأعلنت "نوفارتس" اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي أرباحها بنسبة 78 بالمئة ليصل إلى 3.2 مليار دولار، أو 1.58 دولار للسهم. ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.8 مليار دولار، أو 0.85 دولار للسهم، في الربع الثالث من العام الماضي.

وباستثناء البنود، أعلنت "نوفارتس" عن أرباح معدلة بقيمة 4.1 مليار دولار أو 2.06 دولار للسهم عن نفس الفترة.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع نفسه بنسبة 8.8% لتصل إلى 12.8 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار في العام الماضي.