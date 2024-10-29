وانخفضت أرباح وإيرادات "BP" البريطانية للنفط والغاز خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت شركة بي بي الثلاثاء أن أرباحها قبل حساب الضرائب بلغت 1.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، بانخفاض كبير مقارنة بنفس الربع من العام الماضي عندما بلغت 7.3 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات.

وتراجع صافي الأرباح إلى 206 مليون دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.

وكانت نتائج الشركة في الربع الثالث هي الأضعف منذ الربع الرابع من عام 2020، عندما انهارت أرباح الصناعة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وانخفضت أرباح تكلفة الإحلال، التي تعكس تكلفة إحلال المخزون المباع في هذه الفترة من 3.6 مليار دولار العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار.

انخفض إجمالي الإيرادات بنحو 11 في المائة إلى 48.3 مليار دولار.

وبالنظر إلى الربع الرابع، قالت الشركة إنها تتوقع الإبلاغ عن انخفاض الإنتاج في المنبع وانخفاض الأحجام، وأن تظل هوامش التكرير منخفضة.

على الرغم من أن النتائج تفوقت على توقعات المحللين، فقد انخفضت أسهم الشركة بنحو واحد بالمئة في التعاملات الصباحية في بورصة لندن.