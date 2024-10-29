وخسر ائتلاف رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، أغلبيته البرلمانية في انتخابات جرت يوم الأحد، وهو ما يقول محللون إنه قد يؤثر سلبا على الأسواق بسبب الغموض الذي يكتنف السياسة والاقتصاد.

وتحول تركيز السوق بعيدا عن التوتر السياسي المحلي، بسبب التراجع الكبير في قيمة الأسهم الأسبوع الماضي، مع تقدير المستثمرين المخاطر المترتبة على الانتخابات.

وارتفع نيكي 0.8 بالمئة، محققا أعلى مستوى إغلاق أسبوعي عند 38903.68 نقطة بعد صعوده بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 2682.02 نقطة.

وقال كينجي آبي، كبير محللي السوق في دياوا للأوراق المالية "شهدت أسعار الأسهم تراجعا كبيرا بما يكفي، والآن تترقب الأسواق أحداثا ضخمة مثل تقرير الوظائف والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة".

وارتفعت الأسهم المالية مقتفية أثر الأسواق الأمريكية وسط استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأسباب منها تكهنات بأن الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب قد يفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت أسهم البنوك وشركات الأمن 2.5 بالمئة لتقودا مكاسب القطاع.

وأغلقت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع أمس الاثنين قبل أسبوع حافل ببيانات أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة، ومن المقرر أن تصدر شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، تقريرها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وصعدت بعض أسهم قطاع التكنولوجيا في اليابان بفعل ارتفاع سوفت بنك جروب، الشركة المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 بالمئة وأدفانتست، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، 1.6 بالمئة.

ومن المقرر أن تكشف شركات كبيرة في اليابان منها أدفانتست عن أرباحها هذا الأسبوع قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وارتفعت شركة نيتو دينكو للكيماويات المتخصصة 3 بالمئة مسجلة أعلى نسبة أرباح على المؤشر نيكي وذلك بعد إعلان أرباحها بعد إغلاق السوق أمس الاثنين.