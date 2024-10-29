وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت الثلاثاء إن ربحية السهم ارتفعت هي الأخرى بنسبة 10 بالمئة خلال نفس الفترة لتبلغ 7.4 فلس للسهم الواحد مقابل 6.7 فلس في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات التشغيلية التي قابلها جزئيا ارتفاع في المصاريف التشغيلية.

هذا وقد تأسس بنك برقان سنة 1975 وأدرج في بورصة الكويت سنة 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به نحو 1.2 مليار دولار.