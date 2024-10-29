كان المحللون يتوقعون استقرار معدل البطالة عند مستواه في أغسطس الماضي عند مستويات 2.5 بالمئة.

في الوقت نفسه ارتفع معدل توافر الوظائف إلى 1.24 وظيفة لكل باحث عن عمل خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون استقراره عند مستواه في الشهر السابق وكان 1.23 وظيفة لكل باحث عن عمل.

في المقابل، تراجع معدل المساهمة في قوة العمل باليابان إلى 63.5 بالمئة خلال سبتمبر مقابل 63.6 بالمئة خلال أغسطس، في حين كان المحللون يتوقعون استقراره دون تغيير.